Україна
Головна Новини дня Зеленський обговорив енергетичну співпрацю з прем'єром Хорватії

Зеленський обговорив енергетичну співпрацю з прем'єром Хорватії

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 19:45
Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії Пленковичем — деталі зустрічі
Володимир Зеленський та Андрей Пленкович. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем під час його візиту до Києва. Сторони обговорили енергетичну співпрацю, європейську інтеграцію України та подальші дипломатичні кроки.

Про це повідомили в Офісі президента, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський нагородив орденом прем'єра Хорватії

Глава держави зазначив, що візит очільника хорватського уряду є проявом дружби і солідарності з українським народом. Зеленський відзначив Пленковича орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня.

Під час переговорів лідери зосередилися на зміцненні регіональної енергетичної безпеки, а також на співпраці у сфері постачання та зберігання газу й нафти. Хорватія вже передає обладнання для українських енергетичних компаній.

Окремо обговорили процес європейської інтеграції України та необхідні кроки для набуття членства в ЄС. Президент також поінформував про тристоронні зустрічі в Женеві та підготовку до наступних перемовин.

"Хорватія вже передає обладнання для потреб українських енергокомпаній, і цінуємо її готовність і надалі допомагати у відновленні української енергетики. Дякую Андрею за цей візит і за те, що Хорватія протягом цих років поруч з українцями й допомагає. Дякую за участь у програмі PURL і підготовку нового оборонного пакета", — повідомив Зеленський.

Візит іноземних лідерів до України

У четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, до Києва прибули світові лідери, серед яких і прем'єр Хорватії.

У Софійському соборі відбулася спільна молитва за Україну за участі Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської та європейських партнерів. Цим жестом вони вшанували пам'ять українців, які загинули внаслідок російської агресії.

Також на Майдані Незалежності глава держави разом із дружиною та іноземними лідерами вшанували полеглих захисників.

Володимир Зеленський Хорватія Україна дипломатія зустріч
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
