Главная Новости дня Зеленский провел важную встречу с премьером Хорватии

Зеленский провел важную встречу с премьером Хорватии

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 19:45
Зеленский обговорил энергетику и безопасность с премьером Хорватии — детали встречи
Владимир Зеленский и Андрей Пленкович. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем во время его визита в Киев. Стороны обсудили энергетическое сотрудничество, европейскую интеграцию Украины и дальнейшие дипломатические шаги.

Об этом сообщили в Офисе президента, информирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Зеленский наградил орденом премьера Хорватии

Глава государства отметил, что визит главы хорватского правительства является проявлением дружбы и солидарности с украинским народом. Зеленский отметил Пленковича орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

Во время переговоров лидеры сосредоточились на укреплении региональной энергетической безопасности, а также на сотрудничестве в сфере поставок и хранения газа и нефти. Хорватия уже передает оборудование для украинских энергетических компаний.

Отдельно обсудили процесс европейской интеграции Украины и необходимые шаги для получения членства в ЕС. Президент также проинформировал о трехсторонних встречах в Женеве и подготовке к следующим переговорам.

"Хорватия уже передает оборудование для нужд украинских энергокомпаний, и ценим ее готовность и в дальнейшем помогать в восстановлении украинской энергетики. Спасибо Андрею за этот визит и за то, что Хорватия в течение этих лет рядом с украинцами и помогает. Спасибо за участие в программе PURL и подготовку нового оборонного пакета", — сообщил Зеленский.

Визит иностранных лидеров в Украину

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России, 24 февраля, в Киев прибыли мировые лидеры, среди которых и премьер Хорватии.

В Софийском соборе состоялась совместная молитва за Украину с участием Владимира Зеленского, первой леди Елены Зеленской и европейских партнеров. Этим жестом они почтили память украинцев, погибших в результате российской агрессии.

Также на Майдане Независимости глава государства вместе с женой и иностранными лидерами почтили павших защитников.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
