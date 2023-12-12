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Зеленський обговорив досягнення на фронті зі спікером Палати представників Джонсоном

12 грудня 2023 22:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський обговорив досягнення на фронті зі спікером Палати представників Джонсоном
Зустріч Володимира Зеленського з Майком Джонсоном. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Вони обговорювали досягнення України у війні з Росією.

Про це голова держави повідомив в Telegram.

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Зустріч Зеленського зі спікером Конгресу

У розмові голова держави висловив подяку конгресменам США "за потужні зусилля" щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності України.

"З перших днів повномасштабної російської агресії Конгрес США надає нашій країні вагому допомогу, яка дає змогу ефективно протидіяти агресору. Двопартійна і двопалатна підтримка Конгресу є дуже важливим чинником, і ми надзвичайно високо цінуємо її", — сказав він.

Також Зеленський розповів Джонсону про досягнення ЗСУ, в тому числі — про звільнення 50% окупованих Росією українських земель, перемоги української армії у Чорному морі та про зусилля України "у проведенні реформ і поверненні нашої держави до економічної самодостатності в майбутньому".

Відзначимо, що колеги Джонсона з Республіканської партії заблокували законопроєкт про виділення десятків мільярдів доларів військової допомоги Україні.

Нагадаємо, що сьогодні Майк Джонсон розповів про зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, вона видалась результативною.Також президент привітав військових з Днем Сухопутних військ України. 

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