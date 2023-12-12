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Зеленский обсудил достижения на фронте со спикером Палаты представителей Джонсоном

12 декабря 2023 22:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский обсудил достижения на фронте со спикером Палаты представителей Джонсоном
Встреча Владимира Зеленского с Майком Джонсоном. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Они обсуждали достижения Украины в войне с Россией.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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В разговоре глава государства выразил благодарность конгрессменам США "за мощные усилия" по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

"С первых дней полномасштабной российской агрессии Конгресс США оказывает нашей стране весомую помощь, позволяющую эффективно противодействовать агрессору. Двухпартийная и двухпалатная поддержка Конгресса является очень важным фактором, и мы чрезвычайно высоко ценим ее", — сказал он.

Также Зеленский рассказал Джонсону о достижениях ВСУ, в том числе — об освобождении 50% оккупированных Россией украинских земель, победах украинской армии в Черном море и об усилиях Украины "в проведении реформ и возвращении нашего государства к экономической самодостаточности в будущем".

Отметим, что коллеги Джонсона из Республиканской партии заблокировали законопроект о выделении десятков миллиардов долларов военной помощи Украине.

Напомним, сегодня Майк Джонсон рассказал о встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, она показалась результативной. Также президент поздравил военных с Днем Сухопутных войск Украины.

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