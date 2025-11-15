Відео
Зеленський незабаром відвідає Іспанію — що заплановано

Зеленський незабаром відвідає Іспанію — що заплановано

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 08:28
Оновлено: 08:28
Зеленський відвідає Іспанію та виступить у Конгресі депутатів
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 18 листопада, здійснить візит до Іспанії. Там він візьме участь в Конгресі депутатів.

Про це повідомляє Аrticulo14 у суботу, 15 листопада.

Візит Зеленського в Іспанію

Конгрес Іспанії вже включив цей візит до свого порядку денного на наступний тиждень. Відомо, що український лідер візьме участь у заході в "Залі втрачених кроків" Палацу Кортесів, де його приймуть представники влади.

Зеленського у Мадриді зустрінуть спікерка нижньої палати парламенту Франсіна Арменголь і глава сенату Педро Роллан.

Це вже буде другий візит глави держави до Мадрида. Його також прийме премʼєр-міністр країни Педро Санчес. Водночас резиденція не підтвердила дату зустрічі, пояснивши це міркуваннями безпеки.

Зеленський планував поїзду до Іспанії ще у квітні цього року, але скасував її, оскільки був на похоронах Папи Франциска у Ватикані.

Нагадаємо, 14 листопада Зеленський провів конференцію з керівниками усіх дипломатичних установ України. 

Крім того, вчора український лідер провів засідання Ставки, де сказав про деякі важливі рішення для захисту прикордонних регіонів.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
