Україна
Зеленский вскоре посетит Испанию — что запланировано

Зеленский вскоре посетит Испанию — что запланировано

Дата публикации 15 ноября 2025 08:28
обновлено: 08:28
Зеленский посетит Испанию и выступит в Конгрессе депутатов
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 18 ноября, совершит визит в Испанию. Там он примет участие в Конгрессе депутатов.

Об этом сообщает Аrticulo14 в субботу, 15 ноября.

Читайте также:

Визит Зеленского в Испанию

Конгресс Испании уже включил этот визит в свою повестку дня на следующую неделю. Известно, что украинский лидер примет участие в мероприятии в "Зале потерянных шагов" Дворца Кортесов, где его примут представители власти.

Зеленского в Мадриде встретят спикер нижней палаты парламента Франсина Арменголь и глава сената Педро Роллан.

Это уже будет второй визит главы государства в Мадрид. Его также примет премьер-министр страны Педро Санчес. В то же время резиденция не подтвердила дату встречи, объяснив это соображениями безопасности.

Зеленский планировал поездку в Испанию еще в апреле этого года, но отменил ее, поскольку был на похоронах Папы Франциска в Ватикане.

Напомним, 14 ноября Зеленский провел конференцию с руководителями всех дипломатических учреждений Украины.

Кроме того, вчера украинский лидер провел заседание Ставки, где сказал о некоторых важных решениях для защиты приграничных регионов.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
