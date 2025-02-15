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Зеленський назвав завдання України щодо завершення війни

15 лютого 2025 18:22
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський у Мюнхені назвав ключове завдання України
Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий лише до припинення вогню. Він назвав завдання України. 

Про це український лідер заявив на пресконференції у Мюнхені у суботу, 15 лютого.

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"Путін готовий лише до припинення вогню", — заявив Зеленський.

За його словами, завдання України — зупинити війну, досягти миру і не втратити підтримку.

Нагадаємо, Зеленський у відповідь на запитання кореспондентки Новини.LIVE заявив, що не дозволив підписати угоду про корисні копалини, оскільки вона ще не готова.

Також Зеленський відреагував на заяву Кіта Келлога про участь Європи в переговорах.

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