Зеленський у Мюнхені назвав ключове завдання України

Зеленський назвав завдання України щодо завершення війни
Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий лише до припинення вогню. Він назвав завдання України.
Про це український лідер заявив на пресконференції у Мюнхені у суботу, 15 лютого.
Завдання України
"Путін готовий лише до припинення вогню", — заявив Зеленський.
За його словами, завдання України — зупинити війну, досягти миру і не втратити підтримку.
Нагадаємо, Зеленський у відповідь на запитання кореспондентки Новини.LIVE заявив, що не дозволив підписати угоду про корисні копалини, оскільки вона ще не готова.
Також Зеленський відреагував на заяву Кіта Келлога про участь Європи в переговорах.
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