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Зеленский назвал задачи Украины по завершению войны

15 февраля 2025 18:22
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский в Мюнхене назвал ключевую задачу Украины
Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов только к прекращению огня. Он назвал задачи Украины.

Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции в Мюнхене в субботу, 15 февраля.

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"Путин готов только к прекращению огня", — заявил Зеленский.

По его словам, задача Украины — остановить войну, достичь мира и не потерять поддержку.

Напомним, Зеленский в ответ на вопрос корреспондентки Новини.LIVE заявил, что не позволил подписать соглашение о полезных ископаемых, поскольку оно еще не готово.

Также Зеленский отреагировал на заявление Кита Келлога об участии Европы в переговорах.

Владимир Зеленский война владимир путин Украина Россия Мюнхенская конференция по безопасности 2025
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