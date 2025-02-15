Зеленский в Мюнхене назвал ключевую задачу Украины

Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов только к прекращению огня. Он назвал задачи Украины.

Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции в Мюнхене в субботу, 15 февраля.

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Задача Украины

"Путин готов только к прекращению огня", — заявил Зеленский.

По его словам, задача Украины — остановить войну, достичь мира и не потерять поддержку.

Напомним, Зеленский в ответ на вопрос корреспондентки Новини.LIVE заявил, что не позволил подписать соглашение о полезных ископаемых, поскольку оно еще не готово.

Также Зеленский отреагировал на заявление Кита Келлога об участии Европы в переговорах.