Вибори в Україні — Зеленський назвав головну умову

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Від України не вимагають проведення виборів у воєнний час. За словами Президента України Володимира Зеленського, вибори в країні відбудуться після досягнення миру.

Про це Володимир Зеленський заявив під час представлення внутрішнього Плану стійкості України у Верховній Раді у вівторок, 19 листопада.

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За словами Володимира Зеленського, Україна спочатку потребує справедливого миру, після чого українці проведуть справедливі вибори.

Також президент назвав згубними для України політичні дебати в таких умовах.

"Але в нас в Україні є деякі люди, які може "зголодніли" до цього настільки, що хочуть боротися всередині нашої держави більше, ніж заради нашої держави. Хочуть політичних суперечок в окопах, як в кіностудіях. Це згубно для України", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже уклала 27 безпекових угод із партнерами. Всі вони підтримують вступ України до НАТО.

Також Новини.LIVE писали, що Україна готується відкрити перший кластер перемовин щодо вступу в Європейський Союз. За його словами, наразі завершується процедура скринінгу законодавства, необхідна для цього.