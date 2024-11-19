Выборы в Украине — Зеленский назвал главное условие

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

От Украины не требует проведения выборов в военное время. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, выборы в стране состоятся по достижении мира.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время представления внутреннего Плана устойчивости Украины в Верховной Раде во вторник, 19 ноября.

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По словам Владимира Зеленского, Украина сначала нуждается в справедливом мире, после чего украинцы проведут справедливые выборы.

Также президент назвал губительными для Украины политические прения в таких условиях.

"Но у нас в Украине есть некоторые люди, которые может "изголодались" до этого настолько, что хотят бороться внутри нашего государства больше, чем ради нашего государства. Хотят политических споров в окопах, как в киностудиях. Это губительно для Украины", — подчеркнул. Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже заключила 27 договоров безопасности с партнерами. Все они поддерживают вступление Украины в НАТО.

Также Новини.LIVE писали, что Украина готовится открыть первый кластер переговоров по вступлению в Европейский Союз. По его словам, сейчас завершается процедура скрининга законодательства, необходимая для этого.