Референдум в Україні — Зеленський назвав умови для проведення

Референдум щодо повної угоди, яка закріпить завершення війни в Україні, може бути проведений за умови мінімум 60 днів підготовки та повного припинення вогню на цей період.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

"Ми можемо піти на референдум повною угодою, яка закріпить закінчення війни. Бо люди можуть обрати: нам підходить таке закінчення або не підходить. І тоді референдум. На референдум треба мінімум 60 днів. І нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів. Інакше ми не проведемо", — підкреслив Зеленський.