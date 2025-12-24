Референдум в Украине — Зеленский назвал условия для проведения

Срочная новость

Референдум по полному соглашению, которое закрепит завершение войны в Украине, может быть проведен при условии минимум 60 дней подготовки и полного прекращения огня на этот период.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами во вторник.

"Мы можем пойти на референдум полным соглашением, которое закрепит окончание войны. Потому что люди могут выбрать: нам подходит такое окончание или не подходит. И тогда референдум. На референдум надо минимум 60 дней. И нам нужно реальное прекращение огня на 60 дней. Иначе мы не проведем", — подчеркнул Зеленский.