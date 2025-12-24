Потери Украины от войны с РФ — Зеленский назвал сумму

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что девятый пункт проекта плана по прекращению войны предусматривает создание нескольких специальных фондов для восстановления украинской экономики. Речь идет о привлечении около 800 млрд долларов за счет акционерного капитала, грантов, долговых инструментов и взносов частного сектора.

По словам главы государства, именно такая сумма соответствует общей оценке потерь Украины в результате полномасштабной российской войны.

