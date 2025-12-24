Потери Украины от войны с РФ — Зеленский назвал сумму

Украина оценила потери от агрессии РФ — о какой сумме идет речь
24 декабря 2025
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что девятый пункт проекта плана по прекращению войны предусматривает создание нескольких специальных фондов для восстановления украинской экономики. Речь идет о привлечении около 800 млрд долларов за счет акционерного капитала, грантов, долговых инструментов и взносов частного сектора.
По словам главы государства, именно такая сумма соответствует общей оценке потерь Украины в результате полномасштабной российской войны.
