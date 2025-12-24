Відео
Україна оцінила втрати від агресії РФ — про яку суму йдеться

Україна оцінила втрати від агресії РФ — про яку суму йдеться

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 10:29
Втрати Україна від війни з РФ — Зеленський назвав суму
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дев'ятий пункт проєкту плану з припинення війни передбачає створення кількох спеціальних фондів для відновлення української економіки. Йдеться про залучення близько 800 млрд доларів за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових інструментів і внесків приватного сектору.

За словами глави держави, саме така сума відповідає загальній оцінці втрат України внаслідок повномасштабної російської війни.

Володимир Зеленський війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
