Втрати Україна від війни з РФ — Зеленський назвав суму

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дев'ятий пункт проєкту плану з припинення війни передбачає створення кількох спеціальних фондів для відновлення української економіки. Йдеться про залучення близько 800 млрд доларів за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових інструментів і внесків приватного сектору.

За словами глави держави, саме така сума відповідає загальній оцінці втрат України внаслідок повномасштабної російської війни.

