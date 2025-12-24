Втрати Україна від війни з РФ — Зеленський назвав суму

Україна оцінила втрати від агресії РФ — про яку суму йдеться
Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 10:29
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дев'ятий пункт проєкту плану з припинення війни передбачає створення кількох спеціальних фондів для відновлення української економіки. Йдеться про залучення близько 800 млрд доларів за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових інструментів і внесків приватного сектору.
За словами глави держави, саме така сума відповідає загальній оцінці втрат України внаслідок повномасштабної російської війни.
Реклама
Читайте також:
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама