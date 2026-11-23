Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Український лідер Володимир Зеленський назвав "тероризмом без правил" дії Росії в Україні. За його словами, Москва не веде війну за правилами. Глава держави заявив, що росіяни отримують задоволення від убивств цивільних.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Бенджаміну Гаву, передає Новини.LIVE.

Реклама

Дії Росії в Україні є "тероризмом без правил"

Зеленський наголосив, що Росія здійснює масові вбивства і катування мирних українців. За його словами, існує численна кількість свідчень таких злочинів.

"Це навіть не схоже на справжню війну — на таку війну, де є вороги. Де одна сторона воює проти іншої. А інша — захищається. Це не солдати, а звичайні люди — діти й жінки. Йдеться про цивільних", — каже глава держави.

За його словами, росіяни отримували від цього задоволення.

Читайте також:

"Саме тому йдеться не лише про війну та правила ведення війни. Це тероризм без жодних правил", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський нагадав, що упродовж останнього століття Росія незмінно залишалася джерелом загрози для інших держав. За його словами, підстав очікувати, що найближчими роками Москва змінить свою політику та відмовиться від агресивного курсу, немає.

Також Зеленський заявляв, що Україна неодноразово виступала з ініціативами зменшення інтенсивності бойових дій, проте Росія не відповіла на них конструктивно.