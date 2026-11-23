Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал действия России в Украине "терроризмом без правил". По его словам, Москва не ведет войну по правилам. Глава государства заявил, что россияне получают удовольствие от убийств мирных жителей.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Бенджамину Гаву, передает Новини.LIVE.

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Действия России в Украине являются "терроризмом без правил"

Зеленский подчеркнул, что Россия совершает массовые убийства и пытки мирных украинцев. По его словам, существует множество свидетельств таких преступлений.

"Это даже не похоже на настоящую войну — на такую войну, где есть враги. Где одна сторона воюет против другой. А другая — защищается. Это не солдаты, а обычные люди — дети и женщины. Речь идет о гражданских лицах", — говорит глава государства.

По его словам, россияне получали от этого удовольствие.

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"Именно поэтому речь идет не только о войне и правилах ведения войны. Это терроризм без каких-либо правил", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский напомнил, что на протяжении последнего столетия Россия неизменно оставалась источником угрозы для других государств. По его словам, оснований ожидать, что в ближайшие годы Москва изменит свою политику и откажется от агрессивного курса, нет.

Также Зеленский заявлял, что Украина неоднократно выступала с инициативами по снижению интенсивности боевых действий, однако Россия не ответила на них конструктивно.