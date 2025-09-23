Скільки викрадених дітей Україна повернула з Росії

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна вже повернула 1625 викрадених Росією дітей. Це сталося завдяки ініціативі Bring Kids Back UA та партнерам.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Міжнародної коаліції за повернення дітей у Нью-Йорку у вівторок, 23 вересня.

"Кожне повернення є успіхом, врятована дитина. Але разом із тим й викликом. Бо дитина має бути реінтегрована та захищена від травми, через яку вона пройшла. Перша леді України докладається до реінтеграційних проєктів для таких дітей. Ми також починаємо механізм відстеження, збираємо всі дані щодо цих дітей у РФ та на ТОТ", — заявив він.

Зеленський наголосив, що Росія приховує правду про викрадених дітей.

"Це означає: фінансування, пошук, верифікація інформації та робота, аби переконатися, що винні понесуть відповідальність", — додав президент.

Нагадаємо, що Росія створила каталог українських дітей. На відповідному сайті росіяни можуть вибрати дитину, яку візьмуть "під опіку".

Нещодавно керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, яку інформацію РФ надала Україні щодо викрадених дітей.