Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський назвав, скільки викрадених дітей повернули з РФ

Зеленський назвав, скільки викрадених дітей повернули з РФ

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 19:07
Скільки викрадених дітей Україна повернула з Росії
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна вже повернула 1625 викрадених Росією дітей. Це сталося завдяки ініціативі Bring Kids Back UA та партнерам.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Міжнародної коаліції за повернення дітей у Нью-Йорку у вівторок, 23 вересня.

Реклама
Читайте також:

Росія приховує правду про викрадених дітей

"Кожне повернення є успіхом, врятована дитина. Але разом із тим й викликом. Бо дитина має бути реінтегрована та захищена від травми, через яку вона пройшла. Перша леді України докладається до реінтеграційних проєктів для таких дітей. Ми також починаємо механізм відстеження, збираємо всі дані щодо цих дітей у РФ та на ТОТ",  заявив він.

Зеленський наголосив, що Росія приховує правду про викрадених дітей.

"Це означає: фінансування, пошук, верифікація інформації та робота, аби переконатися, що винні понесуть відповідальність",  додав президент.

Нагадаємо, що Росія створила каталог українських дітей. На відповідному сайті росіяни можуть вибрати дитину, яку візьмуть "під опіку".

Нещодавно керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, яку інформацію РФ надала Україні щодо викрадених дітей

Володимир Зеленський США діти викрадення Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації