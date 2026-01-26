Відео
Зеленський назвав регіони, де найважча ситуація з енергетикою

Зеленський назвав регіони, де найважча ситуація з енергетикою

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 15:04
Відключення світла в Україні — в яких регіонах найважча ситуація
Володимир Зеленський проводить селектор. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 26 січня провів спеціальний селектор. Він заслухав доповіді щодо ситуації в енергетиці та назвав регіони, де ситуація найважча.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. 

Читайте також:

Яка ситуація в енергосистемі України

Зеленський розповів, що заслухав доповіді щодо ситуації в регіонах, де найскладніша ситуація з енергетикою. Передусім це Київ та Київщина, Харків та область, а також Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина та Запоріжжя. 

За словами президента, найбільше уваги у часу під час обговорень приділили Києву, оскільки там надзвичайно складні обставини. Відомо, що наразі більш ніж 1200 багатоквартирних будинків у місті досі без опалення.

Де найважча ситуація з енергетикою
Володимир Зеленський проводить селектор. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава держави обговорив з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними. 

"Ідеться про значну кількість людей, які потребують негайної підтримки, і це стосується Дарниці та інших районів на лівому березі столиці. Визначено порядок кроків, і очікую сьогодні ж ввечері доповіді щодо термінів можливої реалізації", — зазначив Володимир Зеленський.

Український лідер доручив перевірити всі звіти щодо готовності соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів підтримки в Києві для реальної роботи. Водночас міністр внутрішніх справ України доповів щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного зв'язку.

Доручення також отримала прем'єр-міністр України разом з міністром фінансів. Вони мають проаналізувати можливості, зокрема, Києва терміново закупити все те, що зараз необхідно для альтернативної генерації електрики та теплопостачання.

"Міністр енергетики України на постійному зв'язку з партнерами і разом з місцевими керівниками має визначити перелік додаткової підтримки для України та можливості її отримати найближчими днями й тижнями", — поділився президент. 

Крім того, він доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України визначити додаткові опції захисту для Харкова. 

Володимир Зеленський подякував всім, хто залучений до відновлювальних робіт та працює в ремонтних бригадах та на об'єктах енергетики. 

"Фаховість наших енергетиків, ДСНС України, багатьох ремонтних бригад безпрецедентна. Важливо, щоб усі керівники обласного та місцевого рівня працювали так само фахово. Слава Україні!" — підсумував український лідер. 

Нагадаємо, 25 січня Юлія Свириденко заявила, що останній тиждень був найважчим з часів 2022 року. Після двох комбінованих атак Росії 20 та 23 січня ситуацію суттєво ускладнили сильні морози.

Водночас Шмигаль сказав, що постійні обстріли РФ по енергетиці не дозволяють стабілізувати ситуацію зі світлом. Енергосистема працює в умовах дефіциту потужності.

Володимир Зеленський обстріли війна в Україні енергетика світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
