Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Найважчий тиждень з часів 2022 — яка ситуація в енергетиці

Найважчий тиждень з часів 2022 — яка ситуація в енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 22:57
Ситуація в енергетиці 25 січня — Свириденко та Шмигаль повідомили про найважчий тиждень
Робота польової кухні. Фото: t.me/svyrydenkoy

Цей тиждень став одним із найважчих випробувань для енергосистеми  України з часів масштабних блекаутів 2022 року. Після двох комбінованих атак Росії 20 та 23 січня ситуацію суттєво ускладнили сильні морози й пошкодження, яких система зазнала раніше

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в неділю, 25 січня.

Реклама
Читайте також:

Ситуація в енергетиці залишається критичною

Після першої атаки одночасно без електропостачання залишалося до 85% споживачів, однак наприкінці тижня вже близько 60% було заживлено.

"Понад 180 бригад енергетиків, комунальників і залізничників цілодобово працюють над відновленням електропостачання. Водолази ДСНС упродовж тижня ремонтували труби однієї з ТЕЦ у крижаній воді", — повідомила Свириденко.

Уряд, за її словами, максимально наростив імпорт електроенергії та створив умови для оперативного підключення розподіленої генерації.

"Усі звернення бізнесу на платформі "Пульс" щодо підключення когенераційних установок у терміновому порядку готове опрацьовувати Мінекономіки", — зазначила вона.

Окрему увагу приділено підтримці фахівців, які працюють у небезпечних умовах. Запроваджується надбавка у розмірі 20 000 грн для енергетиків, тепловиків, комунальників і залізничників, залучених до аварійно-відновлювальних робіт.

Для допомоги населенню уряд розширив мережу Пунктів незламності. У районах без газового опалення діють пункти гарячого харчування, а маломобільним людям допомогу надають у першочерговому порядку через номер 112. ДСНС також розгорнуло додаткові пункти з ліжкомісцями для таких громадян.

Юлія Свириденко розповіла про ситуацію в енергетиці
Юлія Свириденко відвідала Пункт Незламності. Фото: t.me/svyrydenkoy

Крім того, була передбачена і підтримка бізнесу. ФОПи другої та третьої груп із найманими працівниками зможуть отримати одноразову допомогу від 7 500 до 15 000 грн на генератори, їхній ремонт або пальне. Також діятимуть кредити під 0% на придбання енергетичного обладнання.

За словами прем'єрки, уряд спільно з мобільними операторами забезпечує резервне живлення базових станцій зв'язку, щоб українці залишалися на зв'язку навіть під час тривалих відключень.

"Цього тижня спрямували 2,56 млрд грн з резервного фонду бюджету на мобільну генерацію для областей із критичною потребою — Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської. Також надаємо іншу підтримку постраждалим громадам та енергетичним компаніям, зокрема за рахунок хабу при Міненерго та ДСНС", — повідомила очільниця уряду.

Крім того, відбулося засідання "Енергетичного Рамштайну".

"Партнери G7+ найближчим часом передадуть понад 6 000 одиниць великого енергетичного обладнання для швидких ремонтів і нададуть додаткові внески до Фонду підтримки енергетики України", — повідомила Свириденко.

Міненерго працює над відновленням енергосистеми

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками чергового засідання Штабу, триває робота всіх служб з ліквідації наслідків російських обстрілів та стабілізації енергетичної ситуації в Україні.

Під час засідання заслухали оновлену інформацію щодо відновлювальних робіт та обговорили конкретні плани зі встановлення когенераційних установок, прокладання нових ліній електропередач і будівництва нової генерації.

Ситуація з електропостачанням у столиці залишається складною. Як повідомив Шмигаль, у Києві зберігається значний дефіцит електроенергії, діють екстрені відключення. Без світла, як і напередодні, залишаються понад 800 тисяч абонентів.

Засідання Штабу Міненерго
Засідання Штабу Міненерго. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Паралельно тривають роботи з відновлення теплопостачання. Сьогодні до столиці вже надійшли дві когенераційні установки, ще дві очікуються наступного тижня. Крім того, ухвалено рішення спрямувати з резервів Міненерго додатково 50 тонн дизельного пального для роботи великих генераторів, які забезпечують критичні об'єкти та житлові будинки.

За даними Мінрозвитку, протягом дня над ліквідацією наслідків атак працювали 166 бригад, у нічний час роботи продовжать 74 бригади. Також залучається допомога з регіонів — уже завтра до столиці прибудуть 17 бригад із Чернігова, Тернополя, Полтави та Вінниці. У разі потреби кількість залучених фахівців можуть збільшити ще на 20 бригад.

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що завтра по всій території України будуть діяти графіки відключення світла.

А також нардеп пояснив, чому під час блекауту в Києві виникають проблеми із курсуванням громадського транспорту.

Денис Шмигаль Міненерго сфера енергетики Юлія Свириденко енергетика
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації