Ситуація в енергетиці 25 січня — Свириденко та Шмигаль повідомили про найважчий тиждень

Робота польової кухні. Фото: t.me/svyrydenkoy

Цей тиждень став одним із найважчих випробувань для енергосистеми України з часів масштабних блекаутів 2022 року. Після двох комбінованих атак Росії 20 та 23 січня ситуацію суттєво ускладнили сильні морози й пошкодження, яких система зазнала раніше

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в неділю, 25 січня.

Реклама

Читайте також:

Ситуація в енергетиці залишається критичною

Після першої атаки одночасно без електропостачання залишалося до 85% споживачів, однак наприкінці тижня вже близько 60% було заживлено.

"Понад 180 бригад енергетиків, комунальників і залізничників цілодобово працюють над відновленням електропостачання. Водолази ДСНС упродовж тижня ремонтували труби однієї з ТЕЦ у крижаній воді", — повідомила Свириденко.

Уряд, за її словами, максимально наростив імпорт електроенергії та створив умови для оперативного підключення розподіленої генерації.

"Усі звернення бізнесу на платформі "Пульс" щодо підключення когенераційних установок у терміновому порядку готове опрацьовувати Мінекономіки", — зазначила вона.

Окрему увагу приділено підтримці фахівців, які працюють у небезпечних умовах. Запроваджується надбавка у розмірі 20 000 грн для енергетиків, тепловиків, комунальників і залізничників, залучених до аварійно-відновлювальних робіт.

Для допомоги населенню уряд розширив мережу Пунктів незламності. У районах без газового опалення діють пункти гарячого харчування, а маломобільним людям допомогу надають у першочерговому порядку через номер 112. ДСНС також розгорнуло додаткові пункти з ліжкомісцями для таких громадян.

Юлія Свириденко відвідала Пункт Незламності. Фото: t.me/svyrydenkoy

Крім того, була передбачена і підтримка бізнесу. ФОПи другої та третьої груп із найманими працівниками зможуть отримати одноразову допомогу від 7 500 до 15 000 грн на генератори, їхній ремонт або пальне. Також діятимуть кредити під 0% на придбання енергетичного обладнання.

За словами прем'єрки, уряд спільно з мобільними операторами забезпечує резервне живлення базових станцій зв'язку, щоб українці залишалися на зв'язку навіть під час тривалих відключень.

"Цього тижня спрямували 2,56 млрд грн з резервного фонду бюджету на мобільну генерацію для областей із критичною потребою — Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської. Також надаємо іншу підтримку постраждалим громадам та енергетичним компаніям, зокрема за рахунок хабу при Міненерго та ДСНС", — повідомила очільниця уряду.

Крім того, відбулося засідання "Енергетичного Рамштайну".

"Партнери G7+ найближчим часом передадуть понад 6 000 одиниць великого енергетичного обладнання для швидких ремонтів і нададуть додаткові внески до Фонду підтримки енергетики України", — повідомила Свириденко.

Міненерго працює над відновленням енергосистеми

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками чергового засідання Штабу, триває робота всіх служб з ліквідації наслідків російських обстрілів та стабілізації енергетичної ситуації в Україні.

Під час засідання заслухали оновлену інформацію щодо відновлювальних робіт та обговорили конкретні плани зі встановлення когенераційних установок, прокладання нових ліній електропередач і будівництва нової генерації.

Ситуація з електропостачанням у столиці залишається складною. Як повідомив Шмигаль, у Києві зберігається значний дефіцит електроенергії, діють екстрені відключення. Без світла, як і напередодні, залишаються понад 800 тисяч абонентів.

Засідання Штабу Міненерго. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Паралельно тривають роботи з відновлення теплопостачання. Сьогодні до столиці вже надійшли дві когенераційні установки, ще дві очікуються наступного тижня. Крім того, ухвалено рішення спрямувати з резервів Міненерго додатково 50 тонн дизельного пального для роботи великих генераторів, які забезпечують критичні об'єкти та житлові будинки.

За даними Мінрозвитку, протягом дня над ліквідацією наслідків атак працювали 166 бригад, у нічний час роботи продовжать 74 бригади. Також залучається допомога з регіонів — уже завтра до столиці прибудуть 17 бригад із Чернігова, Тернополя, Полтави та Вінниці. У разі потреби кількість залучених фахівців можуть збільшити ще на 20 бригад.

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що завтра по всій території України будуть діяти графіки відключення світла.

А також нардеп пояснив, чому під час блекауту в Києві виникають проблеми із курсуванням громадського транспорту.