Україна
Відключення будуть скрізь — графіки від Укренерго на завтра

Відключення будуть скрізь — графіки від Укренерго на завтра

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 20:00
Графік відключення світла 26 січня — деталі від Укренерго
Люди біля пунктів незламності. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У всіх регіонах України 26 січня будуть застосовуватись  графіки відключення світла. Ситуація в енергосистемі складна через російські обстріли.

Про це повідомили в Укренерго. 



Відключення світла в Україні 26 січня

В Укренерго повідомили, що у всіх регіонах України 26 січня будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). 

Зазначається, що причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських атак на енергетичні об'єкти. 

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.

Також українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'явиться за графіком. 

Графік відключення світла 26 січня
Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, раніше депутат пояснив, чому в Києві не курсує повноцінно транспорт під час енергетичних збоїв. Через нестачу справної техніки місто не може повноцінно запускати дублюючі маршрути.

Також ми писали, як відігрівають від холоду тварин у зоопарку в Києві під час блекауту. Працівники працюють цілодобово, аби їм було комфортно та тепло. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
