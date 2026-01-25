Графік відключення світла 26 січня — деталі від Укренерго

Люди біля пунктів незламності. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У всіх регіонах України 26 січня будуть застосовуватись графіки відключення світла. Ситуація в енергосистемі складна через російські обстріли.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла в Україні 26 січня

В Укренерго повідомили, що у всіх регіонах України 26 січня будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Зазначається, що причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських атак на енергетичні об'єкти.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.

Також українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'явиться за графіком.

