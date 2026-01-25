Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Отключения будут везде — графики от Укрэнерго на завтра

Отключения будут везде — графики от Укрэнерго на завтра

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 20:00
График отключения света 26 января — детали от Укрэнерго
Люди возле пунктов несокрушимости. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Во всех регионах Украины 26 января будут применяться графики отключения света. Ситуация в энергосистеме сложная из-за российских обстрелов.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

Отключение света в Украине 26 января

В Укрэнерго сообщили, что во всех регионах Украины 26 января будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Отмечается, что причиной введения мер ограничения являются последствия российских атак на энергетические объекты.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.

Также украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появится по графику.

Графік відключення світла 26 січня
Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, ранее депутат объяснил, почему в Киеве не курсирует полноценно транспорт во время энергетических сбоев. Из-за недостатка исправной техники город не может полноценно запускать дублирующие маршруты.

Также мы писали, как отогревают от холода животных в зоопарке в Киеве во время блэкаута. Работники работают круглосуточно, чтобы им было комфортно и тепло.

электроэнергия Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации