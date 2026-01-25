График отключения света 26 января — детали от Укрэнерго

Отключения будут везде — графики от Укрэнерго на завтра
Во всех регионах Украины 26 января будут применяться графики отключения света. Ситуация в энергосистеме сложная из-за российских обстрелов.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отключение света в Украине 26 января
В Укрэнерго сообщили, что во всех регионах Украины 26 января будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
Отмечается, что причиной введения мер ограничения являются последствия российских атак на энергетические объекты.
"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.
Также украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появится по графику.
