График отключения света 26 января — детали от Укрэнерго

Во всех регионах Украины 26 января будут применяться графики отключения света. Ситуация в энергосистеме сложная из-за российских обстрелов.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение света в Украине 26 января

В Укрэнерго сообщили, что во всех регионах Украины 26 января будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Отмечается, что причиной введения мер ограничения являются последствия российских атак на энергетические объекты.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.

Также украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появится по графику.

Напомним, ранее депутат объяснил, почему в Киеве не курсирует полноценно транспорт во время энергетических сбоев. Из-за недостатка исправной техники город не может полноценно запускать дублирующие маршруты.

Также мы писали, как отогревают от холода животных в зоопарке в Киеве во время блэкаута. Работники работают круглосуточно, чтобы им было комфортно и тепло.