Ситуация в энергетике 25 января — Свириденко и Шмыгаль сообщили о самой тяжелой неделе

Эта неделя стала одним из самых тяжелых испытаний для энергосистемы Украины со времен масштабных блэкаутов 2022 года. После двух комбинированных атак России 20 и 23 января ситуацию существенно осложнили сильные морозы и повреждения, которые система получила ранее

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в воскресенье, 25 января.

Ситуация в энергетике остается критической

После первой атаки одновременно без электроснабжения оставалось до 85% потребителей, однако в конце недели уже около 60% было заживлено.

"Более 180 бригад энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения. Водолазы ГСЧС в течение недели ремонтировали трубы одной из ТЭЦ в ледяной воде", — сообщила Свириденко.

Правительство, по ее словам, максимально нарастило импорт электроэнергии и создало условия для оперативного подключения распределенной генерации.

"Все обращения бизнеса на платформе "Пульс" по подключению когенерационных установок в срочном порядке готово обрабатывать Минэкономики", — отметила она.

Отдельное внимание уделено поддержке специалистов, работающих в опасных условиях. Вводится надбавка в размере 20 000 грн для энергетиков, тепловиков, коммунальщиков и железнодорожников, привлеченных к аварийно-восстановительным работам.

Для помощи населению правительство расширило сеть Пунктов несокрушимости. В районах без газового отопления действуют пункты горячего питания, а маломобильным людям помощь оказывают в первоочередном порядке через номер 112. ГСЧС также развернуло дополнительные пункты с койкоместами для таких граждан.

Кроме того, была предусмотрена и поддержка бизнеса. ФОПы второй и третьей групп с наемными работниками смогут получить единовременную помощь от 7 500 до 15 000 грн на генераторы, их ремонт или топливо. Также будут действовать кредиты под 0% на приобретение энергетического оборудования.

По словам премьера, правительство совместно с мобильными операторами обеспечивает резервное питание базовых станций связи, чтобы украинцы оставались на связи даже во время длительных отключений.

"На этой неделе направили 2,56 млрд грн из резервного фонда бюджета на мобильную генерацию для областей с критической потребностью — Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской. Также предоставляем другую поддержку пострадавшим общинам и энергетическим компаниям, в частности за счет хаба при Минэнерго и ГСЧС", — сообщила глава правительства.

Кроме того, состоялось заседание "Энергетического Рамштайн".

"Партнеры G7+ в ближайшее время передадут более 6 000 единиц крупного энергетического оборудования для быстрых ремонтов и предоставят дополнительные взносы в Фонд поддержки энергетики Украины", — сообщила Свириденко.

Минэнерго работает над восстановлением энергосистемы

Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам очередного заседания Штаба, продолжается работа всех служб по ликвидации последствий российских обстрелов и стабилизации энергетической ситуации в Украине.

Во время заседания заслушали обновленную информацию по восстановительным работам и обсудили конкретные планы по установке когенерационных установок, прокладке новых линий электропередач и строительству новой генерации.

Ситуация с электроснабжением в столице остается сложной. Как сообщил Шмыгаль, в Киеве сохраняется значительный дефицит электроэнергии, действуют экстренные отключения. Без света, как и накануне, остаются более 800 тысяч абонентов.

Параллельно продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения. Сегодня в столицу уже поступили две когенерационные установки, еще две ожидаются на следующей неделе. Кроме того, принято решение направить из резервов Минэнерго дополнительно 50 тонн дизельного топлива для работы больших генераторов, которые обеспечивают критические объекты и жилые дома.

По данным Минразвития, в течение дня над ликвидацией последствий атак работали 166 бригад, в ночное время работы продолжат 74 бригады. Также привлекается помощь из регионов — уже завтра в столицу прибудут 17 бригад из Чернигова, Тернополя, Полтавы и Винницы. В случае необходимости количество привлеченных специалистов могут увеличить еще на 20 бригад.

Напомним, в Укрэнерго сообщили, что завтра по всей территории Украины будут действовать графики отключения света.

А также нардеп объяснил, почему во время блэкаута в Киеве возникают проблемы с курсированием общественного транспорта.