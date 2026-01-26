Видео
Главная Новости дня Зеленский назвал регионы, где самая тяжелая ситуация в энергетике

Зеленский назвал регионы, где самая тяжелая ситуация в энергетике

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 15:04
Отключение света в Украине — в каких регионах самая тяжелая ситуация
Владимир Зеленский проводит селектор. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 26 января провел специальный селектор. Он заслушал доклады о ситуации в энергетике и назвал регионы, где ситуация самая тяжелая.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Какова ситуация в энергосистеме Украины

Зеленский рассказал, что заслушал доклады о ситуации в регионах, где самая сложная ситуация с энергетикой. Прежде всего это Киев и Киевская область, Харьков и область, а также Черниговская, Сумская, Днепровская и Запорожская области.

По словам президента, больше всего внимания во время обсуждений уделили Киеву, поскольку там чрезвычайно сложные обстоятельства. Известно, что сейчас более 1200 многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления.

Де найважча ситуація з енергетикою
Владимир Зеленский проводит селектор. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава государства обсудил с местными руководителями и чиновниками, как можно помочь наиболее оперативно. Пока все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными.

"Речь идет о значительном количестве людей, которые нуждаются в немедленной поддержке, и это касается Дарницы и других районов на левом берегу столицы. Определен порядок шагов, и ожидаю сегодня же вечером доклада о сроках возможной реализации", — отметил Владимир Зеленский.

Украинский лидер поручил проверить все отчеты о готовности социальной инфраструктуры, школ, пунктов поддержки в Киеве для реальной работы. В то же время министр внутренних дел Украины доложил по обеспечению пунктов обогрева, горячего питания, мобильной связи.

Поручение также получила премьер-министр Украины вместе с министром финансов. Они должны проанализировать возможности, в частности, Киева срочно закупить все то, что сейчас необходимо для альтернативной генерации электричества и теплоснабжения.

"Министр энергетики Украины на постоянной связи с партнерами и вместе с местными руководителями должен определить перечень дополнительной поддержки для Украины и возможности ее получить в ближайшие дни и недели", — поделился президент.

Кроме того, он поручил командующему Воздушных сил ВСУ вместе с министром обороны Украины определить дополнительные опции защиты для Харькова.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто привлечен к восстановительным работам и работает в ремонтных бригадах и на объектах энергетики.

"Профессионализм наших энергетиков, ГСЧС Украины, многих ремонтных бригад беспрецедентна. Важно, чтобы все руководители областного и местного уровня работали так же профессионально. Слава Украине!" — подытожил украинский лидер.

Напомним, 25 января Юлия Свириденко заявила, что последняя неделя была самой тяжелой со времен 2022 года. После двух комбинированных атак России 20 и 23 января ситуацию существенно осложнили сильные морозы.

В то же время Шмыгаль сказал, что постоянные обстрелы РФ по энергетике не позволяют стабилизировать ситуацию со светом. Энергосистема работает в условиях дефицита мощности.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
