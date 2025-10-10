Зеленський назвав масштаби російських атак по енергетиці

Термінова новина

Україна пережила одну з наймасштабніших атак за останній час — за добу російські війська випустили близько 550 дронів і ракет, у тому числі балістичних. Удари тривали у три хвилі та були спрямовані насамперед по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у п'ятницю, 10 жовтня.

Скільки ударів РФ завдала по енергетиці

Під час засідання Ставки головнокомандувача обговорювали питання енергетичної безпеки та координацію роботи всіх служб, які ліквідовують наслідки ударів. Президент подякував Нідерландам за підтримку — країна виділила 778 мільйонів доларів у межах програми PURL, яка дозволяє закуповувати системи протиповітряної оборони та ракети.

Зеленський також наголосив на важливості розвитку спільних оборонних проєктів, зокрема у сферах ракетних технологій і виробництва безпілотників.

"Росія нищить енергетику, бо не може досягти цілей на полі бою", — підкреслив президент.

За його словами, російська армія зазнає значних втрат і відступає, а Кремль намагається компенсувати поразки на фронті ударами по цивільній інфраструктурі.

Глава держави повідомив, що продовжує переговори з європейськими партнерами щодо посилення оборони України. Зокрема, він уже провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом і готує переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини.

"Ми говоримо про залучення країн до програми PURL, через яку можемо закуповувати системи ППО та ракети Patriot. Поки що до неї долучилися лише сім із тридцяти партнерів, але очікуємо позитивні сигнали вже наступного тижня", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше у ДТЕК повідомили, що наразі графіки відключення по всій Україні не запроваджували. Інформація, що не буде світла, не відповідає дійсності.

Наразі після масованої атаки РФ 10 жовтня без світла залишились дев'ять областей. Однак такі обмеження є тимчасовими.