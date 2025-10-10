Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський назвав масштаби російських атак по енергетиці

Зеленський назвав масштаби російських атак по енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 20:36
Зеленський назвав масштаби російських атак по енергетиці
Термінова новина

Україна пережила одну з наймасштабніших атак за останній час — за добу російські війська випустили близько 550 дронів і ракет, у тому числі балістичних. Удари тривали у три хвилі та були спрямовані насамперед по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у п'ятницю, 10 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Скільки ударів РФ завдала по енергетиці

Під час засідання Ставки головнокомандувача обговорювали питання енергетичної безпеки та координацію роботи всіх служб, які ліквідовують наслідки ударів. Президент подякував Нідерландам за підтримку — країна виділила 778 мільйонів доларів у межах програми PURL, яка дозволяє закуповувати системи протиповітряної оборони та ракети.

Зеленський також наголосив на важливості розвитку спільних оборонних проєктів, зокрема у сферах ракетних технологій і виробництва безпілотників.

"Росія нищить енергетику, бо не може досягти цілей на полі бою", — підкреслив президент.

За його словами, російська армія зазнає значних втрат і відступає, а Кремль намагається компенсувати поразки на фронті ударами по цивільній інфраструктурі.

Глава держави повідомив, що продовжує переговори з європейськими партнерами щодо посилення оборони України. Зокрема, він уже провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом і готує переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини.

"Ми говоримо про залучення країн до програми PURL, через яку можемо закуповувати системи ППО та ракети Patriot. Поки що до неї долучилися лише сім із тридцяти партнерів, але очікуємо позитивні сигнали вже наступного тижня", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше у ДТЕК повідомили, що наразі графіки відключення по всій Україні не запроваджували. Інформація, що не буде світла, не відповідає дійсності.

Наразі після масованої атаки РФ 10 жовтня без світла залишились дев'ять областей. Однак такі обмеження є тимчасовими. 

Володимир Зеленський обстріли війна в Україні війна енергетика
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації