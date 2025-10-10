Зеленский назвал масштабы российских атак по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Украина пережила одну из самых масштабных атак за последнее время — за сутки российские войска выпустили около 550 дронов и ракет, в том числе баллистических. Удары продолжались в три волны и были направлены прежде всего по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга.

Во время заседания Ставки главнокомандующего обсуждали вопросы энергетической безопасности и координацию работы всех служб, которые ликвидируют последствия ударов. Президент поблагодарил Нидерланды за поддержку — страна выделила 778 миллионов долларов в рамках программы PURL, которая позволяет закупать системы противовоздушной обороны и ракеты.

Зеленский также отметил важность развития совместных оборонных проектов, в частности в сферах ракетных технологий и производства беспилотников.

"Россия уничтожает энергетику, потому что не может достичь целей на поле боя", —подчеркнул президент.

По его словам, российская армия несет значительные потери и отступает, а Кремль пытается компенсировать поражения на фронте ударами по гражданской инфраструктуре.

Глава государства сообщил, что продолжает переговоры с европейскими партнерами по усилению обороны Украины. В частности, он уже провел разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и готовит переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии.

"Мы говорим о привлечении стран к программе PURL, через которую можем закупать системы ПВО и ракеты Patriot. Пока к ней присоединились только семь из тридцати партнеров, но ожидаем положительные сигналы уже на следующей неделе", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщили, что пока графики отключения по всей Украине не вводили. Информация, что не будет света, не соответствует действительности.

Сейчас после массированной атаки РФ 10 октября без света остались девять областей. Однако такие ограничения являются временными.