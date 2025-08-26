Зеленський заявив, що українці зможуть мати подвійне громадянство

Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Світового конгресу українців. Під час неї обговорили ключові питання міжнародної підтримки України.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зеленський зустрівся зі Світовим конгресом українців

За словами глави держави, йшлося про посилення дипломатичної роботи, тиск на Росію, повернення незаконно вивезених дітей, а також підтримку українських школярів і залучення інвестицій для відбудови країни.

Окремо порушувалася тема допомоги українським військовим. Представники Конгресу повідомили, що вже спрямували зібрані кошти на закупівлю дронів і пікапів для фронту.

Також на зустрічі обговорили питання множинного громадянства. Президент нагадав, що відповідний закон уже ухвалено, а найближчим часом уряд затвердить необхідні нормативні акти. Першими країнами, де його норми будуть реалізовані, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада. За словами Зеленського, це стане кроком до ще більшої єдності українців у світі.

Глава держави висловив вдячність членам Світового конгресу українців за активну діяльність і підтримку України на міжнародному рівні.

Раніше Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує множинне громадянство в Україні. Стало відомо, що під час реалізації цього закону Україна передусім укладатиме угоди з державами, де проживає найбільше українців, а також із країнами-партнерами.

До цього Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11469, який передбачає запровадження інституту множинного громадянства.