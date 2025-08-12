Відео
Україна
Головна Новини дня Множинне громадянство — Зеленський назвав пріоритетні країни

Множинне громадянство — Зеленський назвав пріоритетні країни

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 19:44
Множинне громадянство — Зеленський назвав країни, які будуть у пріоритеті
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У середині липня цього року Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує множинне громадянство в Україні. Сьогодні стало відомо, що під час реалізації цього закону Україна передусім укладатиме угоди з державами, де проживають найбільше українців, а також із країнами-партнерами.

Про це лідер України сказав під час українського молодіжного форуму "Молодь тут" у вівторок, 12 серпня, інформує з місця події головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Зеленський про множинне громадянство

Глава держави пояснив, що під час реалізації закону про множинне громадянство пріоритет надаватимуть країнам, де проживають найбільше українців, та державам-партнерам.

За словами президента, наразі уряд формує перелік таких країн.

"Ті держави, де багато українців. Пріоритетність дуже проста. Це наші партнери, країни, які нам допомагають, які підтримують нас впродовж війни.

Держави, які прийняли велику кількість українців, які їх підтримали там у себе на батьківщині, та ті країни, які підтримали українців тут під час війни. Список буде — список формує уряд", — заявив Зеленський.

Раніше президент України повідомив, що першими країнами, які долучаться до реалізації закону про множинне громадянство стануть — Німеччина, Польща, Чехія та країни Балтії.

Нагадаємо, що 18 червня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11469, який передбачає запровадження інституту множинного громадянства.

Володимир Зеленський закон українці Україна громадянство
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
