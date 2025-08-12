Множественное гражданство — Зеленский назвал страны, которые будут в приоритете

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В середине июля этого года Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит множественное гражданство в Украине. Сегодня стало известно, что при реализации этого закона Украина прежде всего будет заключать соглашения с государствами, где проживает больше всего украинцев, а также со странами-партнерами.

Об этом лидер Украины сказал во время украинского молодежного форума "Молодежь здесь" во вторник, 12 августа, информирует с места события главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Зеленский о множественном гражданстве

Глава государства пояснил, что при реализации закона о множественном гражданстве приоритет будут предоставлять странам, где проживают больше всего украинцев, и государствам-партнерам.

По словам президента, сейчас правительство формирует перечень таких стран.

"Те государства, где много украинцев. Приоритетность очень простая. Это наши партнеры, страны, которые нам помогают, которые поддерживают нас на протяжении войны.

Государства, которые приняли большое количество украинцев, которые их поддержали там у себя на родине, и те страны, которые поддержали украинцев здесь во время войны. Список будет — список формирует правительство", — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины сообщил, что первыми странами, которые присоединятся к реализации закона о множественном гражданстве станут — Германия, Польша, Чехия и страны Балтии.

Напомним, что 18 июня Верховная Рада Украины приняла законопроект №11469, который предусматривает введение института множественного гражданства.