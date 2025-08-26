Зеленский заявил, что украинцы смогут иметь двойное гражданство

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всемирного конгресса украинцев. Во время нее обсудили ключевые вопросы международной поддержки Украины.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Зеленский встретился со Всемирным конгрессом украинцев

По словам главы государства, речь шла об усилении дипломатической работы, давлении на Россию, возвращении незаконно вывезенных детей, а также поддержке украинских школьников и привлечении инвестиций для восстановления страны.

Отдельно поднималась тема помощи украинским военным. Представители Конгресса сообщили, что уже направили собранные средства на закупку дронов и пикапов для фронта.

Также на встрече обсудили вопрос множественного гражданства. Президент напомнил, что соответствующий закон уже принят, а в ближайшее время правительство утвердит необходимые нормативные акты. Первыми странами, где его нормы будут реализованы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада. По словам Зеленского, это станет шагом к еще большему единству украинцев в мире.

Глава государства выразил благодарность членам Всемирного конгресса украинцев за активную деятельность и поддержку Украины на международном уровне.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, который вводит множественное гражданство в Украине. Стало известно, что при реализации этого закона Украина прежде всего будет заключать соглашения с государствами, где проживает больше всего украинцев, а также со странами-партнерами.

До этого Верховная Рада Украины приняла законопроект №11469, который предусматривает введение института множественного гражданства.