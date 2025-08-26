Зеленский заявил, что украинцы смогут иметь двойное гражданство

Зеленский назвал страны для множественного гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всемирного конгресса украинцев. Во время нее обсудили ключевые вопросы международной поддержки Украины.
Зеленский встретился со Всемирным конгрессом украинцев
По словам главы государства, речь шла об усилении дипломатической работы, давлении на Россию, возвращении незаконно вывезенных детей, а также поддержке украинских школьников и привлечении инвестиций для восстановления страны.
Отдельно поднималась тема помощи украинским военным. Представители Конгресса сообщили, что уже направили собранные средства на закупку дронов и пикапов для фронта.
Также на встрече обсудили вопрос множественного гражданства. Президент напомнил, что соответствующий закон уже принят, а в ближайшее время правительство утвердит необходимые нормативные акты. Первыми странами, где его нормы будут реализованы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада. По словам Зеленского, это станет шагом к еще большему единству украинцев в мире.
Глава государства выразил благодарность членам Всемирного конгресса украинцев за активную деятельность и поддержку Украины на международном уровне.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон, который вводит множественное гражданство в Украине. Стало известно, что при реализации этого закона Украина прежде всего будет заключать соглашения с государствами, где проживает больше всего украинцев, а также со странами-партнерами.
До этого Верховная Рада Украины приняла законопроект №11469, который предусматривает введение института множественного гражданства.
