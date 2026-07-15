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Головна Новини дня Зеленський назвав Корецького найпідготованішим кандидатом на посаду прем’єра

Зеленський назвав Корецького найпідготованішим кандидатом на посаду прем’єра

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 15:08
Зеленський назвав Сергія Корецького найпідготованішим кандидатом у прем’єри
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький є одним із найпідготованіших кандидатів на посаду нового прем’єр-міністра України. За словами глави держави, питання формування майбутнього складу уряду обговорять під час зустрічі Корецького з парламентською фракцією.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

Президент зазначив, що в умовах підготовки України до зимового періоду важливо сформувати ефективну команду уряду, яка зможе працювати над ключовими напрямками.

"Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі. Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготованіша людина на посаду прем’єр-міністра України", — заявив Зеленський.

За словами глави держави, Корецький уже сьогодні має зустрітися з парламентською фракцією, де представить своє бачення подальшої роботи.

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Зеленський уточнив, що під час зустрічі йтиметься не лише про кандидатуру прем’єр-міністра, а й про склад майбутньої команди Кабінету Міністрів.

"А в деталі вже входить майбутній склад міністрів", — додав президент.

Наразі тривають консультації щодо формування нового складу уряду та визначення пріоритетів його роботи. Новина доповнюється...

Володимир Зеленський
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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