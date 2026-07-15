Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назвал Корецкого самым подготовленным кандидатом на пост премьера

Зеленский назвал Корецкого самым подготовленным кандидатом на пост премьера

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 15:08
Зеленский назвал Сергея Корецкого самым подготовленным кандидатом на пост премьер-министра
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий является одним из наиболее подготовленных кандидатов на пост нового премьер-министра Украины. По словам главы государства, вопрос о формировании будущего состава правительства будет обсуждаться во время встречи Корецкого с парламентской фракцией.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

Президент отметил, что в условиях подготовки Украины к зимнему периоду важно сформировать эффективную команду правительства, которая сможет работать над ключевыми направлениями.

"Если мы вступаем в зиму, то должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны. Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, самый подготовленный кандидат на должность премьер-министра Украины", — заявил Зеленский.

По словам главы государства, Корецкий уже сегодня должен встретиться с парламентской фракцией, где представит свое видение дальнейшей работы.

Читайте также:

Зеленский уточнил, что во время встречи речь пойдет не только о кандидатуре премьер-министра, но и о составе будущей команды Кабинета министров.

"А в детали уже входит будущий состав министров", — добавил президент.

В настоящее время продолжаются консультации по формированию нового состава правительства и определению приоритетов его работы. Новость дополняется...

Владимир Зеленский
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации