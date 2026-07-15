Зеленский назвал Сергея Корецкого самым подготовленным кандидатом на пост премьер-министра

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий является одним из наиболее подготовленных кандидатов на пост нового премьер-министра Украины. По словам главы государства, вопрос о формировании будущего состава правительства будет обсуждаться во время встречи Корецкого с парламентской фракцией.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

Президент отметил, что в условиях подготовки Украины к зимнему периоду важно сформировать эффективную команду правительства, которая сможет работать над ключевыми направлениями.

"Если мы вступаем в зиму, то должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны. Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, самый подготовленный кандидат на должность премьер-министра Украины", — заявил Зеленский.

По словам главы государства, Корецкий уже сегодня должен встретиться с парламентской фракцией, где представит свое видение дальнейшей работы.

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Зеленский уточнил, что во время встречи речь пойдет не только о кандидатуре премьер-министра, но и о составе будущей команды Кабинета министров.

"А в детали уже входит будущий состав министров", — добавил президент.

В настоящее время продолжаются консультации по формированию нового состава правительства и определению приоритетов его работы. Новость дополняется...