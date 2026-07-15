Зеленский назвал Сергея Корецкого самым подготовленным кандидатом на пост премьер-министра

Зеленский назвал Корецкого самым подготовленным кандидатом на пост премьера
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий является одним из наиболее подготовленных кандидатов на пост нового премьер-министра Украины. По словам главы государства, вопрос о формировании будущего состава правительства будет обсуждаться во время встречи Корецкого с парламентской фракцией.
Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.
Президент отметил, что в условиях подготовки Украины к зимнему периоду важно сформировать эффективную команду правительства, которая сможет работать над ключевыми направлениями.
"Если мы вступаем в зиму, то должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны. Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, самый подготовленный кандидат на должность премьер-министра Украины", — заявил Зеленский.
По словам главы государства, Корецкий уже сегодня должен встретиться с парламентской фракцией, где представит свое видение дальнейшей работы.
Зеленский уточнил, что во время встречи речь пойдет не только о кандидатуре премьер-министра, но и о составе будущей команды Кабинета министров.
"А в детали уже входит будущий состав министров", — добавил президент.
В настоящее время продолжаются консультации по формированию нового состава правительства и определению приоритетов его работы. Новость дополняется...