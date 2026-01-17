Переговори у США — Зеленський озвучив мету української делегації

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже прибула до Сполучених Штатів Америки. До її складу увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов та глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні в суботу 17 січня.

За словами президента, ключове завдання української сторони — надати американським партнерам повну та реальну інформацію про ситуацію в Україні та наслідки російських ракетних ударів.

"Головне завдання для української делегації — дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів: у тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти", — зазначив Зеленський.

Окремо Зеленський зазначив необхідність прогресу щодо документів, які раніше готувалися у межах співпраці з партнерами. За його словами, Україна ніколи не була і не буде перепоною для досягнення миру, однак подальший розвиток дипломатії значною мірою залежить від рішень і дій союзників.

"Потрібен прогрес і щодо документів, які готувались.

Україна ніколи не була, не буде перепоною для миру, і саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов повідомив про приїзд до США та анонсував зустріч із представниками Білого дому.

А також стало відомо, що президент США Дональд Трамп планує розширити повноваження нової "Ради миру" на Україну.