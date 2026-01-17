Переговоры в США — Зеленский озвучил цель украинской делегации

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация прибыла в США. В состав группы вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" Дэвид Арахамия.

"Главная задача для украинской делегации — дать всю реальную информацию о том, что происходит, о последствиях российских ударов: в том числе следствием этого террора является дискредитация дипломатического процесса, люди теряют веру в дипломатию, и российские удары постоянно ухудшают даже те небольшие возможности для диалога, которые были. Американская сторона должна это понимать", — написал президент.

