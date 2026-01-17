Кирилл Буданов прибыл в США 17 января

Буданов и Умеров прибыли в США — запланированы встречи по миру
В субботу, 17 января, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыли в США. У них запланированы встречи с американскими партнерами по мирному соглашению.
Об этом Кирилл Буданов сообщил в Telegram.
Буданов прибыл в США — детали визита
"Прибыл в США. Вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией будем иметь важный разговор с американскими партнерами относительно деталей мирного соглашения", — проинформировал глава ОПУ.
Кроме того, он добавил, что запланирована совместная встреча со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом.
"Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат", — резюмировал Буданов.
