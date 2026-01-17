Кирилл Буданов прибыл в США 17 января

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

В субботу, 17 января, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыли в США. У них запланированы встречи с американскими партнерами по мирному соглашению.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в Telegram.

"Прибыл в США. Вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией будем иметь важный разговор с американскими партнерами относительно деталей мирного соглашения", — проинформировал глава ОПУ.

Кроме того, он добавил, что запланирована совместная встреча со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом.

"Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат", — резюмировал Буданов.

Скриншот сообщения Буданова/Facebook

Недавно журналист Роман Кравец рассказал, что американцы воспринимают Кирилла Буданова как человека-легенду,

Ранее в США Буданова назвали главным двигателем изменений современной войны.