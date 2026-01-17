Кирило Буданов прибув до США 17 січня

Буданов та Умєров прибули до США — заплановані зустрічі щодо миру
У суботу, 17 січня, керівник Офісу президента України Кирило Буданов та секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров прибули до США. У них заплановані зустрічі з американськими партнерами щодо мирної угоди.
Про це Кирило Буданов повідомив у Telegram.
Буданов прибув до США — деталі візиту
"Прибув до США. Разом з Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією матимемо важливу розмову з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди", — поінформував глава ОПУ.
Крім того, він додав, що запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом.
"Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат", — резюмував Буданов.
Нещодавно журналіст Роман Кравець розповів, що американці сприймають Кирила Буданова як людину-легенду,
Раніше у США Буданова назвали головним рушієм змін сучасної війни.
