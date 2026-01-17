Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов та Умєров прибули до США — заплановані зустрічі щодо миру

Буданов та Умєров прибули до США — заплановані зустрічі щодо миру

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 11:15
Кирило Буданов прибув до США 17 січня
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

У суботу, 17 січня, керівник Офісу президента України Кирило Буданов та секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров прибули до США. У них заплановані зустрічі з американськими партнерами щодо мирної угоди.

Про це Кирило Буданов повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Буданов прибув до США — деталі візиту

"Прибув до США. Разом з Рустемом Умєровим та Давидом Арахамією матимемо важливу розмову з американськими партнерами стосовно деталей мирної угоди", — поінформував глава ОПУ.

Крім того, він додав, що запланована спільна зустріч зі Стівеном Віткоффом, Джаредом Кушнером та Деніелом Дрісколлом.

"Україні потрібен справедливий мир. Працюємо на результат", — резюмував Буданов.

Буданов приїхав до США 17 січня
Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Нещодавно журналіст Роман Кравець розповів, що американці сприймають Кирила Буданова як людину-легенду,

Раніше у США Буданова назвали головним рушієм змін сучасної війни.

США переговори Кирило Буданов війна в Україні Рустем Умєров мирна угода
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації