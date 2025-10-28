Зеленський повідомив дату старту опалювального сезону

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський оголосив, що опалювальний сезон в Україні офіційно стартує 28 жовтня. Уряд та енергетичні відомства вже підготувалися до початку холодного періоду.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування із журналістами, передає "РБК-Україна".

За словами глави держави, наразі Україна забезпечила фінансування близько 70% від загальної суми, необхідної для імпорту природного газу. Зеленський наголосив, що держава продовжує роботу, щоб гарантувати стабільне проходження опалювального сезону в умовах воєнного стану.

"Ми знайшли гроші — близько 70% від того, що нам потрібно на імпорт газу. Газ — це зараз тільки можливості імпорту, які залежать лише від грошового забезпечення. Уряд забезпечить необхідну суму повністю", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Міненерго заявили, що в Україні вже почали подавати опалення насамперед для об'єктів критичної інфраструктури.

Раніше дехто з нардепів пропонував відтермінувати початок опалювального сезону в Україні через дефіцит газу.