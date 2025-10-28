Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський назвав дату, коли в Україні остаточно дадуть опалення

Зеленський назвав дату, коли в Україні остаточно дадуть опалення

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 10:27
Оновлено: 11:17
Зеленський повідомив дату старту опалювального сезону
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський оголосив, що опалювальний сезон в Україні офіційно стартує 28 жовтня. Уряд та енергетичні відомства вже підготувалися до початку холодного періоду.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування із журналістами, передає "РБК-Україна".

Реклама
Читайте також:

Що буде з опалювальним сезоном в Україні 2025-2026 року

За словами глави держави, наразі Україна забезпечила фінансування близько 70% від загальної суми, необхідної для імпорту природного газу. Зеленський наголосив, що держава продовжує роботу, щоб гарантувати стабільне проходження опалювального сезону в умовах воєнного стану.

"Ми знайшли гроші — близько 70% від того, що нам потрібно на імпорт газу. Газ це зараз тільки можливості імпорту, які залежать лише від грошового забезпечення. Уряд забезпечить необхідну суму повністю", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Міненерго заявили, що в Україні вже почали подавати опалення насамперед для об'єктів критичної інфраструктури. 

Раніше дехто з нардепів пропонував відтермінувати початок опалювального сезону в Україні через дефіцит газу. 

Володимир Зеленський ціни на газ опалювальний сезон газопостачання опалення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації