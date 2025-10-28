Видео
Видео

Зеленский назвал дату, когда в Украине дадут отопление

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 10:27
обновлено: 11:17
Зеленский сообщил дату старта отопительного сезона
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский объявил, что отопительный сезон в Украине официально стартует 28 октября. Правительство и энергетические ведомства уже подготовились к началу холодного периода.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, передает "РБК-Украина".

По словам главы государства, сейчас Украина обеспечила финансирование около 70% от общей суммы, необходимой для импорта природного газа. Зеленский подчеркнул, что государство продолжает работу, чтобы гарантировать стабильное прохождение отопительного сезона в условиях военного положения.

"Мы нашли деньги — около 70% от того, что нам нужно на импорт газа. Газ — это сейчас только возможности импорта, которые зависят только от денежного обеспечения. Правительство обеспечит необходимую сумму полностью", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее в Минэнерго заявили, что в Украине уже начали подавать отопление прежде всего для объектов критической инфраструктуры.

Ранее некоторые из нардепов предлагали отсрочить начало отопительного сезона в Украине из-за дефицита газа.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
