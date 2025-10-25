В Минэнерго сообщили, когда в Украине включат отопление

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук и Министр энергетики Германии Екатерина Райхе. Фото: Новини.LIVE

Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что отопительный сезон в Украине уже начался для некоторых объектов критической инфраструктуры. Кроме того, она ответила, когда в домах украинцев наконец появится тепло.

Обо всем этом Светлана Гринчук рассказала во время совместной пресс-конференции с Министром энергетики Германии Катериной Райхе в субботу, 25 октября, информирует с места события корреспондентка Новини.LIVE.

В то же время руководительница Минэнерго отметила, что каждый регион самостоятельно будет принимать решение о начале отопления в жилых домах, что может произойти в ближайшие дни.

Руководительница Минэнерго Украины Светлана Гринчук и министр энергетики Германии Екатерина Райхе. Фото: Новини.LIVE

"Начался отопительный сезон для некоторых объектов критической инфраструктуры.

Далее каждый регион, в зависимости от среднесуточной температуры, будет принимать решение о начале отопительного сезона. Думаю, это произойдет уже в ближайшие дни, поскольку ожидается снижение температуры. Затягивания со стороны правительства точно не будет", — сказала Светлана Гринчук во время совместной пресс-конференции с Министром энергетики Германии Катериной Райхе.

Недавно нардеп предложил отсрочить отопительный сезон в Украине.

Также ранее сообщалось, что отопительный сезон в Украине официально начнется не раньше ноября.