Отопительный сезон в Украине не начнется до ноября — Попенко

Отопительный сезон в Украине не начнется до ноября — Попенко

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 13:20
обновлено: 13:17
В октябре тепла не будет — эксперт назвал реальные сроки отопления
Отопительный сезон. Фото: УНИАН

Отопительный сезон в Украине официально начнется не раньше ноября. По словам эксперта, постановление Кабинета министров предусматривает, что компенсация разницы в стоимости газа начнет действовать только с 1 ноября. Именно поэтому большинство городов не смогут начать подачу тепла раньше этой даты.

Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Ранок.LIVE".

Читайте также:

В Украине отопительный сезон может начаться значительно позже

Попенко подчеркнул, что даже 1 ноября не следует воспринимать как фиксированный день старта отопительного сезона, ведь реальные сроки зависят от погодных условий и состояния сетей в регионах. Эксперт также добавил, что реальное начало отопительного сезона для жителей столицы может прийтись на вторую половину ноября или даже на декабрь. З

"Первого ноября - это очень условная цифра, потому что, как показывала ситуация последних лет, в некоторых районах Киева отопительный сезон начинался и в декабре месяце, и поэтому не стоит ожидать, что прямо с первого ноября начнется тепло. 15-20 ноября, 1 декабря, даже 10 декабря — это реальность начала отопительного сезона для многих киевлян", — сказал Попенко.

По его словам, в Киеве остается нерешенной проблема обеспечения многоэтажек альтернативным питанием. Это особенно критично для домов выше пятого этажа, ведь в случае отключения электроэнергии прекращается работа насосных групп, которые подают тепло на верхние уровни.

"В случае отключения электроэнергии требуется питание насосных групп, которые будут подавать тепло на верхние этажи. И здесь, я вам скажу, огромная проблема. Потому что в Киеве надставили этих солнечных станций через программу "70/30", вместо того, чтобы действительно позаботиться о том, чтобы в домах выше пятого этажа везде стояли элементы питания, которые будут подавать электроэнергии, и насосы будут работать по крайней мере до хозяйственных отключений", — высказался Попенко.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк предлагал начать позже отопительный сезон из-за дефицита газа в Украине.

В то же время 21 октября в Укрэнерго заявили, что тепло в домах украинцев должно появиться в течение ближайших 10 дней, то есть до 1 ноября.

Киев отопительный сезон Украина газ теплоснабжение
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
