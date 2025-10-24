У жовтні тепла не буде — експерт назвав реальні строки опалення

Опалювальний сезон. Фото: УНІАН

Опалювальний сезон в Україні офіційно розпочнеться не раніше листопада.За словами експерта, постанова Кабінету міністрів передбачає, що компенсація різниці у вартості газу почне діяти лише з 1 листопада. Саме тому більшість міст не зможуть розпочати подачу тепла раніше цієї дати.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "Ранок.LIVE".

Попенко підкреслив, що навіть 1 листопада не слід сприймати як фіксований день старту опалювального сезону, адже реальні строки залежать від погодних умов і стану мереж у регіонах. Експерт також додав, що реальний початок опалювального сезону для мешканців столиці може припасти на другу половину листопада або навіть на грудень. З

"Першого листопада — це дуже умовна цифра, тому що, як показувала ситуація останніх років, в деяких районах Києва опалювальний сезон розпочинався і в грудні місяці, і тому не варто очікувати, що прямо з першого листопада почнеться тепло. 15-20 листопада, 1 грудня, навіть 10 грудня – це реальність початку опалювального сезону для багатьох київців", — сказав Попенко.

За його словами, у Києві залишається невирішеною проблема забезпечення багатоповерхівок альтернативним живленням. Це особливо критично для будинків вище п’ятого поверху, адже у разі відключення електроенергії припиняється робота насосних груп, які подають тепло на верхні рівні.

"У випадку відключення електроенергії потрібне живлення насосних груп, які будуть подавати тепло на верхні поверхи. І тут, я вам скажу, величезна проблема. Тому що в Києві надставили цих сонячних станцій через програму "70/30", замість того, щоб дійсно потурбуватись про те, щоб в будинках вище п'ятого поверху всюди стояли елементи живлення, які будуть подавати електроенергії, і насоси будуть працювати принаймні до господарських відключень", — висловився Попенко.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк пропонував розпочати пізніше опалювальний сезон через дефіцит газу в Україні.

Водночас 21 жовтня в Укренерго заявили, що тепло в домівках українців має з'явитися впродовж найближчих 10 днів, тобто до 1 листопада.