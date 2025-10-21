Коли почнеться опалювальний сезон — в Укренерго зробили заяву

Опалення. Фото: Pexels

Через різке похолодання в Україні виникло помітне зростання споживання електроенергії, адже більшість користувалися електроприладами для обігріву. Натомість стало відомо, коли опалювальний сезон має повністю розпочатися в усій країні.

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Зайченко в ефірі телемарафону.

За його словами, більшість українців наразі вимушено обігрівають свої помешкання за допомогою кондиціонерів і побутових електрообігрівачів, що створює значний тиск на енергосистему. Найбільше навантаження фіксується у вечірні години, коли одночасно вмикається багато енергоємних приладів. Тому в Укренерго закликають використовувати енергоощадні прилади.

"Невмикання потужних приладів у години пікового навантаження, відмова від одночасного використання кількох енергоємних пристроїв та заміна неефективних ламп можуть значно допомогти енергосистемі", — зазначив очільник Укренерго.

Коли повноцінно запрацює опалення в Україні

Володимир Зайченко також зазначив, що вже невдовзі має розпочатися поступове відновлення теплопостачання по всій території України. За прогнозами "Укренерго", це дасть змогу стабілізувати ситуацію в енергосистемі, адже потреба в електрообігріві суттєво зменшиться.

"Погода, мабуть, це основний фактор, який впливає зараз, тому що поколодання призводить до значного збільшення споживання в нейросистемі. Вже більше ніж на 20% в порівнянні з початком місяця. І основне, звичайно, це відсутність теплопостачання. Ми надіємося, що найближчим часом, наприклад, 10 днів теплопостачання буде забезпечено по всій території України", — додав Зайченко.

