Когда начнется отопительный сезон — в Укрэнерго сделали заявление

Из-за резкого похолодания в Украине возник заметный рост потребления электроэнергии, ведь большинство пользовались электроприборами для обогрева. Зато стало известно, когда отопительный сезон должен полностью начаться во всей стране.

Об этом сообщил председатель НЭК "Укрэнерго" Владимир Зайченко в эфире телемарафона.

По его словам, большинство украинцев сейчас вынужденно обогревают свои дома с помощью кондиционеров и бытовых электрообогревателей, что создает значительное давление на энергосистему. Наибольшая нагрузка фиксируется в вечерние часы, когда одновременно включается много энергоемких приборов. Поэтому в Укрэнерго призывают использовать энергосберегающие приборы.

"Невключение мощных приборов в часы пиковой нагрузки, отказ от одновременного использования нескольких энергоемких устройств и замена неэффективных ламп могут значительно помочь энергосистеме", — отметил глава Укрэнерго.

Когда полноценно заработает отопление в Украине

Владимир Зайченко также отметил, что уже вскоре должно начаться постепенное восстановление теплоснабжения по всей территории Украины. По прогнозам "Укрэнерго", это позволит стабилизировать ситуацию в энергосистеме, ведь потребность в электрообогреве существенно уменьшится.

"Погода, пожалуй, это основной фактор, который влияет сейчас, потому что похолодание приводит к значительному увеличению потребления в нейросистеме. Уже более чем на 20% по сравнению с началом месяца. И основное, конечно, это отсутствие теплоснабжения. Мы надеемся, что в ближайшее время, например, 10 дней теплоснабжение будет обеспечено по всей территории Украины", — добавил Зайченко.

