В Міненерго повідомили, коли в Україні включать опалення

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук та Міністерка енергетики Німеччини Катерина Райхе. Фото: Новини.LIVE

Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що опалювальний сезон в Україні вже розпочався для деяких об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, вона відповіла, коли у домівках українців нарешті з'явиться тепло.

Про все це Світлана Гринчук розповіла під час спільної пресконференції з Міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе у суботу, 25 жовтня, інформує з місця події кореспондентка Новини.LIVE.

Коли українцям увімкнуть опалення — відповідь Міненерго

Водночас очільниця Міненерго зазначила, що кожен регіон самостійно ухвалюватиме рішення про початок опалення у житлових будинках, що може статися найближчими днями.

"Розпочався опалювальний сезон для деяких об’єктів критичної інфраструктури.

Далі кожен регіон, залежно від середньодобової температури, буде ухвалювати рішення щодо початку опалювального сезону. Думаю, це станеться вже найближчими днями, оскільки очікується зниження температури. Затягування з боку уряду точно не буде", — сказала Світлана Гринчук під час спільної пресконференції з Міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе.

Нещодавно нардеп запропонував відтермінувати опалювальний сезон в Україні.

Також раніше повідомлялося, що опалювальний сезон в Україні офіційно розпочнеться не раніше листопада.