Головна Новини дня В Міненерго повідомили, коли українцям увімкнуть опалення

В Міненерго повідомили, коли українцям увімкнуть опалення

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 15:32
Оновлено: 15:32
В Міненерго повідомили, коли в Україні включать опалення
Міністерка енергетики України Світлана Гринчук та Міністерка енергетики Німеччини Катерина Райхе. Фото: Новини.LIVE

Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що опалювальний сезон в Україні вже розпочався для деяких об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, вона відповіла, коли у домівках українців нарешті з'явиться тепло.

Про все це Світлана Гринчук розповіла під час спільної пресконференції з Міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе у суботу, 25 жовтня, інформує з місця події кореспондентка Новини.LIVE.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що опалювальний сезон в Україні вже розпочався для об’єктів критичної інфраструктури.

Водночас очільниця Міненерго зазначила, що кожен регіон самостійно ухвалюватиме рішення про початок опалення у житлових будинках, що може статися найближчими днями.

Зима тепло
Очільниця Міненерго України Світлана Гринчук та Міністерка енергетики Німеччини Катерина Райхе. Фото: Новини.LIVE
 

"Розпочався опалювальний сезон для деяких об’єктів критичної інфраструктури.

Далі кожен регіон, залежно від середньодобової температури, буде ухвалювати рішення щодо початку опалювального сезону. Думаю, це станеться вже найближчими днями, оскільки очікується зниження температури. Затягування з боку уряду точно не буде", — сказала Світлана Гринчук під час спільної пресконференції з Міністеркою енергетики Німеччини Катеріною Райхе.

Нещодавно нардеп запропонував відтермінувати опалювальний сезон в Україні.

Також раніше повідомлялося, що опалювальний сезон в Україні офіційно розпочнеться не раніше листопада.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
