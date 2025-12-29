Відео
Головна Новини дня Зеленський навів деталі, про що домовився з Трампом для України

Зеленський навів деталі, про що домовився з Трампом для України

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 11:27
Зеленський заявив про прогрес у 20-пунктовому плані миру
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський повідомив про домовленості, досягнуті під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, американський лідер підтвердив надання Україні сильних гарантій безпеки. Всі деталі гарантій безпеки, які раніше напрацювали технічні та переговорні групи, були підтверджені президентом США. Також підтверджено, що ці гарантії надалі будуть винесені на голосування і підтримані Конгресом Сполучених Штатів. Президент України назвав це дуже сильним результатом переговорів.

Новина доповнюється...

