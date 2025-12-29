Зеленский заявил о прогрессе в 20-пунктовом плане мира

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский сообщил о договоренностях, достигнутых во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, американский лидер подтвердил предоставление Украине сильных гарантий безопасности. Все детали гарантий безопасности, которые ранее наработали технические и переговорные группы, были подтверждены президентом США. Также подтверждено, что эти гарантии в дальнейшем будут вынесены на голосование и поддержаны Конгрессом Соединенных Штатов. Президент Украины назвал это очень сильным результатом переговоров.

Новость дополняется...

