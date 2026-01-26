Відео
Головна Новини дня Зеленський нагородив воїнів на презентації ініціативи по БпЛА

Зеленський нагородив воїнів на презентації ініціативи по БпЛА

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 20:45
Зеленський відзначив держнагородою Олега Ляшка
Президент України Володимир Зеленський нагороджує комбата безпілотних систем 63 ОМБр Олега Ляшка. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали". Під час події лідер відзначив державними нагородами українських воїнів.

Про це глава держави повідомив у Telegram у понеділок, 26 січня.

Читайте також:
Зеленський нагородив Олега Ляшка
Володимир Зеленський час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали". Фото: ОПУ

Зеленський відзначив воїнів ЗСУ держнагородами

Отже, під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали" український лідер нагородив воїнів ЗСУ. Зокрема, він відзначив державною нагородою комбата безпілотних систем 63 ОМБр Олега Ляшка.

"Взяв участь у презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали" та радий відзначити державними нагородами наших воїнів і подякувати за ефективність і всі результати, які дають Україні більше сили.

Я хочу подякувати всім вам від щирого серця! І я хотів би відзначити сьогодні, напевне, найуспішніших, не буду казати найкращих — не хочу нікого образити, але найуспішніших. Із задоволенням хотів би відзначити сьогодні 10 наших підрозділів, які воюють саме із дронами. І при всій повазі до кожного нашого підрозділу, хочу вам подякувати за те, що в нас є держава, сильна держава, технологічна держава, жива. Дуже вірю у вас, дуже вірю в мир, вірю в перемогу", — сказав Зеленський під час свого виступу.

Крім того, він зазначив, що війна проходить через еволюцію, і все стає надзвичайно залежним також від іншого елемента — від того, хто найбільш швидкий і сильний у застосуванні технологій, у зміні технологій та у правдивій верифікації того, що відбувається на полі бою.

Глава держави наголосив, що Україні життєво необхідне саме таке лідерство — лідерство в технологіях.

"Україна має зберігати лідерство та перемагати в кожному циклі розвитку технологій. Швидко реагувати на нові виклики та — що дуже важливо — прогнозувати наступні етапи технологічної війни. Це все непрості завдання.

Але й до сьогоднішнього нашого рівня було непросто прийти. Україна це зробила. Ми всі разом це зробили. Маємо забезпечити Україні незмінне технологічне лідерство", — підсумував президент.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський повідомив, коли відбудеться новий раунд тристоронніх перемовин.

Також глава держави розповів про ситуацію в енергетиці та назвав регіони, де найскладніше зі світлом та теплом станом на 26 січня.

Володимир Зеленський ЗСУ нагорода дрони війна в Україні державна нагорода
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
