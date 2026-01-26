Відео
Україна
Головна Новини дня Ситуація в енергетиці та ППО — звернення Зеленського

Ситуація в енергетиці та ППО — звернення Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 19:01
Зеленський поінформував про ситуацію в енергетиці
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У понеділок, 26 січня, президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію в енергетиці України та роботу над захистом енергооб'єктів. Глава держави зазначив, що майже постійно триває відновлення після атак РФ.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

Зеленський про ситуацію в енергетиці

Президент зауважив, що фактично постійно триває відновлення після ударів, це стосується не тільки Києва, але й Харкова та області, Запоріжжя, Дніпровщини — Дніпра, Кривого Рогу, Чернігівщини, Сумщини — усі регіони, де ситуація найскладніша.

За словами Зеленського, безперечно, у Києві викликів зараз найбільше.

Він зазначив, що очікує від київської влади посилення роботи: "багато міст і громад готові допомогти, уряд готовий допомогти, усі доручення, можливості, все є".

За інформацією українського лідера, наразі сто сімдесят чотири бригади працюють у Києві.

"Є певні результати, але недостатні. Значна частина будинків без опалення, і серед них є ті, що без опалення — тривалий час. Я доручив уряду спрямувати додаткові ресурси.

МВС працює по своїй лінії — масштабуємо пункти підтримки та обігріву. Всі в уряді працюватимуть із партнерами, щоб якомога швидше отримати саме додаткове обладнання", — поінформував Зеленський.

А також додав, що окремо говорив сьогодні з міністром оборони щодо захисту об’єктів енергетики. А також із командувачем Повітряних сил Збройних сил України.

"Командна ланка Повітряних сил має бути значно швидшою в захисті", — наголосив Зеленський.

Зеленський про новий раунд перемовин

У вечірньому відеозверненні глава держави анонсував новий раунд перемовин. Він зазначив, що тристороння зустріч між Україною, США та Росією відбудеться у неділю, 1 лютого.

"Сьогодні була також уже повна доповідь нашої делегації — хлопці повернулися після тристоронніх зустрічей. За довгий час був знову формат з американцями та росіянами. Встигли обговорити різні питання більше військового характеру — те, що стосується кроків для закінчення війни та реального контролю, моніторингу. Є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч.

Попередньо ми говорили про те, що команди зустрінуться ще раз у неділю. Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч. Україна буде максимально підготовленою по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені. Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, — Росія. Потрібні реальні результати дипломатії", — заявив Зеленський.

Нещодавно Зеленський повідомляв про те, що на перемовинах з Росією було багато проблемних питань.

Також глава держави інформував, що документ про гарантії безпеки готовий на 100%.

Володимир Зеленський обстріли теплопостачання війна в Україні енергетика
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
