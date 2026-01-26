Зеленський поінформував про ситуацію в енергетиці

Ситуація в енергетиці та ППО — звернення Зеленського
У понеділок, 26 січня, президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію в енергетиці України та роботу над захистом енергооб'єктів. Глава держави зазначив, що майже постійно триває відновлення після атак РФ.
Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.
Зеленський про ситуацію в енергетиці
Президент зауважив, що фактично постійно триває відновлення після ударів, це стосується не тільки Києва, але й Харкова та області, Запоріжжя, Дніпровщини — Дніпра, Кривого Рогу, Чернігівщини, Сумщини — усі регіони, де ситуація найскладніша.
За словами Зеленського, безперечно, у Києві викликів зараз найбільше.
Він зазначив, що очікує від київської влади посилення роботи: "багато міст і громад готові допомогти, уряд готовий допомогти, усі доручення, можливості, все є".
За інформацією українського лідера, наразі сто сімдесят чотири бригади працюють у Києві.
"Є певні результати, але недостатні. Значна частина будинків без опалення, і серед них є ті, що без опалення — тривалий час. Я доручив уряду спрямувати додаткові ресурси.
МВС працює по своїй лінії — масштабуємо пункти підтримки та обігріву. Всі в уряді працюватимуть із партнерами, щоб якомога швидше отримати саме додаткове обладнання", — поінформував Зеленський.
А також додав, що окремо говорив сьогодні з міністром оборони щодо захисту об’єктів енергетики. А також із командувачем Повітряних сил Збройних сил України.
"Командна ланка Повітряних сил має бути значно швидшою в захисті", — наголосив Зеленський.
Зеленський про новий раунд перемовин
У вечірньому відеозверненні глава держави анонсував новий раунд перемовин. Він зазначив, що тристороння зустріч між Україною, США та Росією відбудеться у неділю, 1 лютого.
"Сьогодні була також уже повна доповідь нашої делегації — хлопці повернулися після тристоронніх зустрічей. За довгий час був знову формат з американцями та росіянами. Встигли обговорити різні питання більше військового характеру — те, що стосується кроків для закінчення війни та реального контролю, моніторингу. Є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч.
Попередньо ми говорили про те, що команди зустрінуться ще раз у неділю. Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч. Україна буде максимально підготовленою по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені. Україна завжди є і буде на стороні миру, і єдиний, через кого ця війна досі триває, — Росія. Потрібні реальні результати дипломатії", — заявив Зеленський.
Нещодавно Зеленський повідомляв про те, що на перемовинах з Росією було багато проблемних питань.
Також глава держави інформував, що документ про гарантії безпеки готовий на 100%.
