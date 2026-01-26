Відео
Відключення світла в Україні — які завтра діятимуть графіки

Відключення світла в Україні — які завтра діятимуть графіки

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 19:14
Де не буде світла 27 січня - графіки Укренерго
Ремонт електромереж. Ілюстративне фото: loda.gov.ua

У вівторок, 27 січня, в усіх регіонах України будуть діяти погодинні відключення електроенергії. Також застосують і обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго у Telegram.

Де не буде світла 27 січня

Такі заходи запроваджені через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

Важливо зазначити, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час і обсяг відключень для конкретної адреси варто перевіряти на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Експерти закликають українців економно використовувати електроенергію в ті моменти, коли вона доступна за графіком, адже це допомагає стабілізувати систему та підтримати всіх споживачів.

Нагадаємо, що 26 січня перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов зробив заяву щодо графіків відключення світла в Україні.

А до цього в Києві створили наметове містечко для обігріву та допомоги мешканцям, у будинках яких немає опалення.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
