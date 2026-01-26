Де не буде світла 27 січня - графіки Укренерго

Відключення світла в Україні — які завтра діятимуть графіки
У вівторок, 27 січня, в усіх регіонах України будуть діяти погодинні відключення електроенергії. Також застосують і обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомляє Укренерго у Telegram.
Де не буде світла 27 січня
Такі заходи запроваджені через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.
Важливо зазначити, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час і обсяг відключень для конкретної адреси варто перевіряти на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Експерти закликають українців економно використовувати електроенергію в ті моменти, коли вона доступна за графіком, адже це допомагає стабілізувати систему та підтримати всіх споживачів.
