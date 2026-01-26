В Укренерго прокоментували аварійні та погодинні відключення світла

Електрики лагодять мережі. Фото: УНІАН

В Україні зберігається напружена ситуація з електропостачанням через наслідки нічних обстрілів енергетичної інфраструктури. Станом на ранок 26 січня частина споживачів у Харківській та Донецькій областях залишилася без світла. На місцях уже працюють аварійні бригади, тривають відновлювальні роботи, однак повернення електроенергії ускладнене через пошкодження мереж.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Найскладніша ситуація наразі фіксується у Києві та Київській області. У столичному регіоні зберігається значний дефіцит електроенергії, через що застосовуються екстрені відключення.

Артем Некрасов зазначив, що повернення до прогнозованих погодинних графіків можливе лише після стабілізації роботи всієї енергосистеми. Поки цього не сталося, мешканців просять бути готовими до жорстких обмежень.

"У всіх регіонах України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах вимушено застосовується аварійне відключення. Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", — повідомив Некрасов.

Також частина споживачів у прифронтових і прикордонних регіонах залишається довгостроково знеструмленою через активні бойові дії. Енергетики не можуть оперативно полагодити обладнання та мережі через постійні обстріли.

Чому в Україні такі тривалі відключення світла

Основною причиною нинішніх вимушених відключень у міністерстві називають системні обстріли українських електростанцій і підстанцій передачі та розподілу електроенергії, які не припиняються ні на мить.

Додаткові проблеми спричинили й погодні умови. Через негоду зафіксовано знеструмлення окремих населених пунктів у Київській та Тернопільській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

Також в Артем Некрасов звернувся до українців з проханням.

"Нагадаємо, що у зв'язку із масовими атаками Російської Федерації в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це необхідно передусім для максимальної скоординованості дій усіх служб у столиці, регіонах та у громадах. Дякуємо споживачам за витримку та розуміння ситуації. Будь ласка, споживайте сьогодні електричну енергію максимально раціонально", — заявив посадовець.

Нагадаємо, в Києві у Деснянському районі розгорнули наметове містечко для обігріву та допомоги мешканцям, чиї домівки залишилися без опалення.

Також в ПС ЗСУ прокоментували заяву директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, який заявив, що Росія атакувала 16 балістичними ракетами по ТЕЦ в Києві.