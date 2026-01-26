В Укрэнерго прокомментировали аварийные и почасовые отключения света

Электрики чинят сети. Фото: УНИАН

В Украине сохраняется напряженная ситуация с электроснабжением из-за последствий ночных обстрелов энергетической инфраструктуры. По состоянию на утро 26 января часть потребителей в Харьковской и Донецкой областях осталась без света. На местах уже работают аварийные бригады, продолжаются восстановительные работы, однако возвращение электроэнергии затруднено из-за повреждения сетей.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

Где худшая ситуация с энергоснабжением в Украине по состоянию на 26 января

Самая сложная ситуация сейчас фиксируется в Киеве и Киевской области. В столичном регионе сохраняется значительный дефицит электроэнергии, из-за чего применяются экстренные отключения.

Артем Некрасов отметил, что возвращение к прогнозируемым почасовым графикам возможно только после стабилизации работы всей энергосистемы. Пока этого не произошло, жителей просят быть готовыми к жестким ограничениям.

"Во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах вынужденно применяется аварийное отключение. Сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", — сообщил Некрасов.

Также часть потребителей в прифронтовых и приграничных регионах остается долгосрочно обесточенной из-за активных боевых действий. Энергетики не могут оперативно починить оборудование и сети из-за постоянных обстрелов.

Почему в Украине такие длительные отключения света

Основной причиной нынешних вынужденных отключений в министерстве называют системные обстрелы украинских электростанций и подстанций передачи и распределения электроэнергии, которые не прекращаются ни на минуту.

Дополнительные проблемы вызвали и погодные условия. Из-за непогоды зафиксировано обесточивание отдельных населенных пунктов в Киевской и Тернопольской областях. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий электропередачи.

Также в Артем Некрасов обратился к украинцам с просьбой.

"Напомним, что в связи с массовыми атаками Российской Федерации в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, регионах и в общинах. Спасибо потребителям за выдержку и понимание ситуации. Пожалуйста, потребляйте сегодня электрическую энергию максимально рационально", — заявил чиновник.

Напомним, в Киеве в Деснянском районе развернули палаточный городок для обогрева и помощи жителям, чьи дома остались без отопления.

Также в ПС ВСУ прокомментировали заявление директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, который заявил, что Россия атаковала 16 баллистическими ракетами по ТЭЦ в Киеве.